Mersin’de bazı etkinlikler iptal edildi

Mersin’de belediyeler tarafından organize edilen bazı etkinlikler, Gaziantep ve Mardin’de meydana gelen, 35 kişinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı trafik kazaları dolayısıyla iptal edildi.

Bu çerçevede, Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, 6. Geleneksel İğne Oyası Festivali çerçevesinde bu akşam saat 20.00’de Ayvagediği Mahallesi futbol sahasında düzenlenecek olan Orhan Hakalmaz konserinin iptal edildiğini duyurdu.

Bunun yanında Mersin Büyükşehir Belediyesi de dün Silifke ilçesi Keşlitürkmenli’de düzenleyeceği Türk Halk Müziği konserini iptal etti.