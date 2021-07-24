Mersin’de ’Basında sansürün kaldırılışının yıl dönümü’ dolayısıyla tören düzenlendi

Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) tarafından, ’Basında sansürün kaldırışının 113. yıl dönümü’ dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanındaki törende MGC Başkanı Kaya Tepe tarafından Atatürk Anıtına çelenk bırakıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşan Tepe, gazeteciler olarak 24 Temmuz’u, ‘basın özgürlük ve dayanışma günü’ olarak idrak ettiklerini söyledi.

"Basın mensuplarının baskı görmesine müsaade edilmemeli”

Hiçbir basın mensubunun mesleki faaliyetleri dolayısıyla baskı görmesine, bu baskılar yoluyla basın özgürlüğünün tehdit edilmesine müsaade edilmemesi gerektiğini ifade eden Tepe, “Bu gün ayrıca basın çalışanlarının çalışma şartlarındaki zorlukları anlamak ve onlara saygı duymak amacı ile ortaya çıkan ve kutlanan bir gün. O yüzden, 24 Temmuz simgesel önemini hala kaybetmedi. Bugün gazeteciler işsizlik, özlük hakları gibi pek çok konuda sıkıntı yaşıyorlar” dedi.

Bir gün gerçekten hür ve her açıdan sansürsüz basına kavuşup 24 Temmuz’u bir bayram coşkusuyla kutlama temennisinde bulunan Tepe, konuşmasını şu sözlerle tamamladı; "Bu önemli ve anlamlı günde, kalemini demokrasi, insan hakları ve halkın çıkarları için kullanan, çoğulculuk ile çok sesliliği şiar edinen basın mensuplarıyla sansürsüz günlerde buluşmayı diliyorum. Basında sansürün kaldırılışının yıl dönümünde, basına ve basın çalışanlarına güç, kuvvet ve başarılar diliyorum. Görevlerini yaparken hayatını kaybeden değerli basın çalışanlarını saygıyla anıyorum, basın camiamızın tüm mensuplarına selam ve sevgilerimi iletiyorum."