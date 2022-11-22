Mersin’de başıboş köpek dehşeti: Ağıldaki keçileri telef ettiler

Mersin’in Mut ilçesinde başıboş sokak köpekleri girdikleri ağılda 2 keçiyi telef etti, 2’sini de yaraladı.

Olay, ilçeye bağlı Barabanlı Mahallesi’ndeki bir ağılda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 3 sokak köpeği, Abdullah Kızıl’a ait ağıldaki tel örgüleri aşıp küçükbaş hayvanların yanına girdi. Köpekler ağılda saldırdığı 4’ü gebe 5 keçinin bazılarını boğdu, bazılarını da parçaladı. Hayvanlardan 2’si ölürken, 2’si yaralı bulundu.

Hayvanları yemlemek için ağıla gelen Abdullah Kızıl’ın eşi Ayşe Kızıl, korkunç manzara ile karşılaşırken orada bulunan 3 köpek tel örgüleri aşıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri incelemede bulundu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkileri telef olan keçilerinin çukur açıp gömüleceğini bildirdi.

“10 bin lira zararım var”

Hayvanları telef olan Abdullah Kızıl,"5 tane damızlık hayvanımız var idi 4 tanesi bu halde biri kayıp. Buraya hayvanlara bakmaya geldiğimizde 3 tane sokak köpeği içindeydi. 4 tanesi gebeydi biride teke zaten. Şuan zararım 10 bin lira civarında. Mersin Büyükşehir Mut ilçe koordinasyon şubesine vardım biz ilgilenmiyoruz dediler. Kayıp hayvanımı arıyorum bulamadım” dedi.

Ayşe Kızıl ise “Keçilere yem verecektim sabah 9 gibi geldiğimde ağılda 3 tane köpek yatıyordu içerisinde. Beni görünce kaçtılar. 5 keçiydi biri kayıp 4’ü bu halde. Seve okşaya seve okşaya akşam yem verdim sabah geldim bu haldeydi hayvanlarım” diye konuştu.