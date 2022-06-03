Mersin’de asfaltlama çalışmaları sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, birçok noktada yol yapım işlemi yaparken, Tarsus’a bağlı ova mahalle grup yollarında ve merkezlerinde de asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.

Tarsus Topçu Mahallesi’ni Özlüce ve Yenice mahallelerine bağlayan ve zemini oldukça kötü olan 7,5 kilometre uzunluğundaki yolda iyileştirme ve çift kat sathi asfalt kaplama işlemini yerine getiren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Yüksek Mahallesi’ni D-400 karayoluna bağlayan 4 kilometrelik yol üzerinde de sathi asfalt kaplama çalışmasını tamamladı.

Tarımsal faaliyetlerin yoğun olarak gerçekleştirildiği Tarsus’un Heleke ile Ballıca mahallelerini bağlayan 6,8 kilometrelik yol ağında çift kat sathi döküm işlemini uygulayan ekipler, Günyurdu Mahallesi’nin merkezinde de yaklaşık 400 metre sıcak asfalt kaplama çalışması yaptı. Büyükşehir Belediyesi, önümüzdeki günlerde birçok mahalle yolunda asfalt döküm işlemine devam edecek.

Ballıca Mahallesi Muhtarı Remzi Çalışkan, “Ana yolumuz sıfırdan sathi kaplama olarak yapılıyor. Çok güzel, çok kaliteli yapıyorlar. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum, sağ olsunlar, ellerine sağlık” diye konuştu.

Günyurdu Mahallesi Muhtarı Seydi Kanar da “İki dönemdir muhtarım, böylesi hizmet bugüne kadar gelmedi. Burası Günyurdu merkez, benim köyüm iki mahalleden oluşmakta. Bir diğer parçamız Atgirmez. Atgirmez’de yıllardır, çamur çirkeften insanlarımız perişandı. Kanalizasyon, paket arıtma, yağmur suyu, hepsi yapıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum. Benim köyümün nüfusu 5 bin. 5 bin nüfus adına Vahap Başkanıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.