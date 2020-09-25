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Mersin’de asfalt çalışmaları sürüyor

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNCE, MERKEZ MEZİTLİ İLÇESİ VATAN CADDESİ’NDE SICAK ASFALT SERİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ BİLDİRİLDİ.

MERSİN 25.09.2020, 10:27
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Mersin’de asfalt çalışmaları sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesince, merkez Mezitli ilçesi Vatan Caddesi’nde sıcak asfalt serimi gerçekleştirildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, Mezitli ilçesine bağlı Merkez Mahallesi Vatan Caddesi’nde, MESKİ Genel Müdürlüğü’nün bölgede yoğun yağışlardan sonra yaşanan su taşkınlarının sona ermesini sağlayacak yağmursuyu projesinin tamamlanan kısmında sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi.

650 metre uzunluğunda 10.5 metre genişliğindeki yola bin 650 ton sıcak asfalt çalışması yapıldı. Altyapı hazırlığında ise bin ton temel malzemesi kullanıldı. Çalışmalar 21 kamyon, 2 finişer, 1 vabıl, 2 asfalt silindiri, 1 toprak silindiri, 1 greyder, 1 lastikli beko ve 1 kazıcı yükleyici makine ile 35 personel tarafında yapıldı. Büyükşehir ekipleri, trafik akışının yoğun olduğu, otoyola bağlanan caddenin hızlıca vatandaşlarının kullanımına açılması amacıyla çalışmalarını gece de sürdürdü.

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