Mersin’de asfalt çalışmaları sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesince Akdeniz ilçesi Çay Mahallesi’nde yürütülen 13 kilometrelik asfalt çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, MESKİ’nin Çay Mahallesi’nde gerçekleştirdiği altyapı çalışmalarının ardından asfalt çalışmalarına başlayan Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, şu ana kadar 42 bin metrekare sıcak asfalt serimi yaptı. Çalışmalara mahallenin batısından başlayan ekipler, mahallenin doğusuna doğru devam ederek Deliçay’a yaklaştı. Son olarak Deliçay’a yakın sokakların asfalt hazırlık çalışmalarını yapan ekipler, asfalt serim işlemine geçti.

146. Caddenin kaldırımları baştan sona yenilendi

Öte yandan, Ahmet Kaya Parkının çevresini 7 bin 410 metrekare kilitli parke taşıyla kaplayan ekipler, 146. Caddede ise bir süredir devam eden kaldırım çalışmalarını tamamladı. Ekiplerin ilerleyen günlerde mahallenin güneyinde asfalt hazırlık sürecine başlaması planlanıyor.