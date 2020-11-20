Mersin’de asfalt çalışmaları devam ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi’nin Tarsus’tan Anamur’a kadar sürdürdüğü asfalt çalışmaları sayesinde Mersin konforlu, güvenli ve yepyeni yol ağlarına kavuşuyor. Son dönemde yürütülen çalışmaların bir durağı da Mezitli ilçesi oldu. İlçeye bağlı Yeni Mahalle’nin 33194 ve 33205. sokaklarına sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında özellikle kırsal mahalle yollarında yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. Kırsalda yeni yollar açılırken, bozulan yollar onarıldı ve bazı yollar ilk kez asfalta kavuştu. Ürünlerin iç ve dış pazarlara hasarsız ulaşımı noktasında yol çalışmaları üreticilere önemli faydalar sağladı. Yol ve asfalta ciddi bütçeler ayırdıklarını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 20 Ekim’de muhtarlarla yaptığı bir toplantıda, “Anamur’dan Tarsus’a birçok önemli caddede sıcak asfalt çalışmamız başlıyor” dedi.

“Yolumuz Açık Olsun” sloganıyla yolları konforlu, güvenli ve yepyeni hale getiren Büyükşehir, çalışmalarını program dahilindeki farklı birçok noktada sürdürüyor. Ekipler ayrıca yol bakım ve onarım, yol genişletme, yeni yol açma, bordür parke, parke yol ve kaldırım çalışmalarını da gerçekleştiriyor.