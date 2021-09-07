Mersin’de ’Arkeoloji Günleri’ ekim ayında başlıyor

İçel Sanat Kulübü Başkanı Mecit Baskın, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak’ı ziyaret ederek, ekim ayında başlayacak olan ’Arkeoloji Günleri’ hakkında bilgi verdi.

Ziyarette, bugüne kadar yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgiler aktaran Baskın, sanata verdiği desteklerden dolayı Başkan Gültak’a teşekkür etti.

İçel Sanat Kulübü ile Akdeniz Belediyesi olarak ortaklaşa yaptıkları projeler olduğunu hatırlatan Mustafa Gültak ise “Bundan sonraki süreçte de belediyemizin imkanları ölçüsünde İçel Sanat Kulübü’nün yanında olmayı sürdüreceğiz. İlçe sınırlarımız içerisinde yer alan muhakemet binası olarak bilinen yerde de kulübümüzün sanatsal faaliyetler yapması hususunda öngörüde bulundum. Bu ve benzeri faaliyetlerle ilgili olarak da çalışmalarımızı hızlandıracağız. Sanatın ve sanatçının her daim yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.