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Mersin’de aranan 4 şahıs yakalandı
Mersin’in Tarsus ilçesinde yapılan operasyonda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şüpheli yakalanıp, cezaevine gönderildi.
MERSİN 02.01.2023, 09:47
Mersin’in Tarsus ilçesinde yapılan operasyonda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şüpheli yakalanıp, cezaevine gönderildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Tarsus ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde aranan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. 4 adrese düzenlenen operasyonda cezaevi firarileri V.S. ive İ.K ile M.G ve D.Y. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıslar cezaevine gönderildi.