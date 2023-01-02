Mersin’de aranan 4 şahıs yakalandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde yapılan operasyonda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şüpheli yakalanıp, cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Tarsus ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde aranan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. 4 adrese düzenlenen operasyonda cezaevi firarileri V.S. ive İ.K ile M.G ve D.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıslar cezaevine gönderildi.