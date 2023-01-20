Mersin’de aranan 174 şahıs yakalandı

Mersin’in Silifke ilçesinde aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmada 174 kişi yakalandı. Ayrıca hırsızlık suçundan 5, uyuşturucu madde ticaretinden yakalanan 6 şüphelinin de tutuklandığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Silifke ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda hakkında kesinleşmiş hapis cezası olanlarında aralarında bulunduğu 174 şüpheli gözaltına alınarak gerekli işlemleri yapıldı.

Ekiplerin ilçede meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili olarak da çalışma yaptığı ve 36 olayı aydınlatarak, 25 şüpheliyi gözaltına aldığı bildirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’inin, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığı öğrenildi.

Uyuşturucuyla mücadele çalışmalarında da 20 şahsa adli işlem yapan ekipler, 6 şahsın tutuklanmasını da sağladı. Şahısların üst aramalarında 305 adet ekstazi hap, 16 gram metamfetamin, 330 gram esrar, 26 adet sentetik ecza ve 2 hassas tartı ele geçirildiği kaydedildi.