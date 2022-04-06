Mersin’de alt yapı çalışmaları

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yayla turizminin önemli bölgelerinden Çamlıyayla ilçesinde özellikle aşırı yağışlarda sorun yaşanan kritik noktalarda kapsamlı altyapı çalışmalarını sürdürüyor.

Sert geçen kış mevsimi dolayısıyla Çamlıyayla genelinde yaşanan sıkıntılara anında müdahale eden Büyükşehir Belediyesi, özellikle aşırı yağış sonrasında sıklıkla problem yaşanan noktalarda da iyileştirme faaliyetleri yürütüyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Çamlıyayla merkez ile Sebil Mahallesi’ni bağlayan yolun Zevzekdibi mevkiinde bulunan dere yatağında, sağanak yağış sonrası yaşanan taşkına çözüm bulmak için çalışma gerçekleştirdi. Dere yatağının onlarca metrelik bölümüne taş duvar ören ekipler, derenin yolun altından geçen bölümünün hacminin genişlemesi için de 1.5’lik 14 adet box boru yerleştirdi. Bundan sonraki muhtemel taşkın riskinin önüne geçilmesinin hedeflendiği çalışmalarda iki ekskavatör iş makinesi kullanılırken, ağır tonajlı kayalar dere yatağına ve yolla kesiştiği noktalara döşenerek, kalıcı çözüm sağlandı.

Büyükşehir ekipleri, geçtiğimiz günlerde Çamlıyayla’da Körmenlik ile Kesecik mahalleri arasında yer alan Cehennemderesi Kesecik Kanyonu üzerinde bulunan köprü ayaklarında aşırı yağış nedeniyle aşınma sonrası çalışma başlatmış ve köprü ayaklarını kayalarla güçlendirmişti.