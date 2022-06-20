Mersin’de Aile Okulu Projesi Eğitici Eğitimi Kursu başladı

MERSİN (İHA) – Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından ‘Aile Okulu Projesi çerçevesinde hayata geçirilen ‘Eğitici Eğitimi Kursu’, 14 ilden 90 kursiyerin katılımıyla Mersin’de de başladı.

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından Mersin Hizmetiçi Eğitim Enstitüsünde düzenlenen Aile Okulu Projesi Eğitici Eğitimi Kursunun açılışına Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Eğitim Politikaları Daire Başkanı Ömer Erkan Erdeve ve İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca da katıldı.

Eğitim Politikaları Daire Başkanı Erdeve, açılışta yaptığı konuşmada, “Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer’in talimatlarıyla başlatmış olduğumuz ’Aile Okulu’ projesi, evlatlarımızı milli ve manevi değerlerimize uygun olarak yetiştirmenin çok önemli bir ayağını oluşturmaktadır. Aile, toplumun temelidir. Aile eğitiminde öğretmenlerimize de büyük sorumluluklar düşmektedir. Bu anlamda bu kıymetli projede emeği geçen herkese ve tüm kursiyerlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Milli Eğitim Müdürü Koca da “Bakanlığımızın başlattığı bu projenin çocuk gelişimi konusunda çok kıymetli olduğunun farkında olarak, emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyor, kıymetli kursiyerlerimize başarılar diliyorum” diye konuştu.

Çankırı, Amasya, Karaman, Kastamonu, Nevşehir, Niğde, Sinop, Sivas, Tokat, Bartın, Kırıkkale, Aksaray ve Düzce olmak üzere 14 ilden 90 kursiyerin katıldığı kurs, 24 Haziran’da sona erecek. Kursta, akademisyenler tarafından Sosyal Duygusal Beceri Gelişimi, Aile İçi İletişim Becerileri, Akran İlişkileri, Bilinçli ve Güvenli Teknoloji Kullanımı, Çatışma ve Stres Yönetimi, Bağımlılık, Ahlaki Gelişim, Sağlıklı Beslenme ve Fiziksel Aktivite konu başlıklarında eğitim verilecek. Kurs sonunda yapılacak ölçme-değerlendirme neticesinde kursiyerler eğitici eğitmeni olmaya hak kazanacaklar.