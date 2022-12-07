Mersin’de ağaçlara kış bakımı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi ekiplerinin, kentte yer alan kauçuk ağaçlarının şekil budamasını gerçekleştirdiği, palmiyelerin de budama ve bakım çalışmasını yaptığı belirtildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi koordinesinde ağaçların budama ve bakım çalışmalarının, rutin olarak devam ettiği aktarıldı. Büyükşehir ekipleri, sorumluluk alanındaki tüm ağaçların ihtiyacına göre budama çalışmalarını yürüttüğü yeşil alanları korumak ve sağlıklı bir şekilde büyümesini sağlamak için görev yaptıkları dile getirildi. 34. Cadde ile Survivor Park arasındaki bölgede yer alan ağaçların rutin bakımını yaparak, şekil vermek amacıyla budama çalışmalarının da yerine getirildiği kaydedildi.

Budama çalışmalarını, ağaçların sağlıklı hallerini devam ettirmeleri ve ağacın özelliği ile çevresel faktörlere bağlı olarak yaptıklarını belirten Park ve Bahçeler Dairesi orman mühendisi Zeliha Mecit, "34. Cadde ile Survivor Park arasında kalan alanda, kültür park tarafındaki kauçuk ağaçlarının budama çalışmasını yapıyoruz. Şu anda ağaçlara uyguladığımız şekil budaması, iki yıl önce yaptığımız derin budamanın devamı niteliğinde. Ağaçlarda derin budamadan genel manada kaçınıyoruz. Çünkü, ağaçların kendi hallerinde göstermiş oldukları formlar bizim için önemli. Ağaçların özellikle sürgün verme kabiliyetlerinin azaldığı, formunun bozulduğu durumlarda derin budamaları yapılıyor” dedi.

"2 yıl önce yaptığımız çalışmanın olumlu sonuçlarını aldık"

2 yıl önce buradaki ağaçların gelişim özelliklerini kaybettiğini ve bununla birlikte derin budamalarını gerçekleştirdiklerini vurgulayan Mecit, "Derin budadığımız süreçte, ağaçların yeşil aksamlarının tamamen kesilmesinden kaynaklı, vatandaşlar tarafından ciddi bir tepki de almıştık. Ancak, yaptığımız çalışmanın ileride nasıl bir sonuç vereceğini bildiğimizden, içimiz rahattı. Açıkçası şu anda aradan iki yıl geçti ve ağaçların gölgesi ile alakalı herhangi bir problem yaşamıyoruz. Görüntü ile alakalı da çevreden çok güzel tepkiler alıyoruz. Arkadaşlarımız da bu arada form verme çalışmalarına devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Kültür parkın özellikle palmiye yoğunluklu bir park olduğunu ve palmiye ağaçlarının budama çalışmalarına devam ettiklerini belirten Mecit, "Palmiyelerin budamasını, çiçeklenmeden sonra oluşan meyvelerin yere dökülerek kirlilik oluşturmasından kaynaklı yapıyoruz. Senede iki kez palmiye budamasını, tüm kent merkezinde yapıyoruz. Burada da yaklaşık 1.5 ay önce başlattığımız çalışmamız, birkaç hafta sonunda tamamlanmış olacak" diye konuştu.