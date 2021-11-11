Mersin’de adliye personeli fidan dikti

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından ’Milli Ağaçlandırma Günü’ kapsamında fidan dikimi etkinliği gerçekleştirildi.

Merkez Toroslar ilçesi Musalı Mahallesi’nde bulunan ’Adalet Ormanı’nda gerçekleştirilen etkinliğe, Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Kahveci, Mersin Ağır Ceza Başkanı Mustafa Toprak, başsavcı vekilleri ile cumhuriyet savcıları, Mersin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü gönüllü yükümlüleri ve Mersin Ceza infaz Kurumu memurları katıldı. Etkinlikte, ’Adalet Ormanı’ içerisinde 2 bin fidan dikimi gerçekleştirildi.

Gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil bir dünya için gerçekleştirilen ağaç dikim etkinliği, fidanlara can suyu verilmesinin ardından Mersin Adliyesi önünde vatandaşlara bin adet fidan dağıtımı ile sona erdi.