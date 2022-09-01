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Mersin’de 959 bin adet makaron ele geçirildi
Mersin’in Tarsus ilçesinde bir depoda yapılan aramada, 20 bini doldurulmuş halde 959 bin makaron ele geçirildi.
MERSİN 01.09.2022, 09:56
Mersin’in Tarsus ilçesinde bir depoda yapılan aramada, 20 bini doldurulmuş halde 959 bin makaron ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Grup Amirliği ekiplerince,
gümrük kaçağı sigara ve tütün ürünlerine yönelik yapılan çalışmada, Öğretmenler Mahallesi’ndeki bir depoda arama yapıldı. Aramada, 20 bini doldurulmuş halde 959 bin makaron ele geçirilirken depo sahibi M.B. gözaltına alındı.
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