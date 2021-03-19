Mersin’de 862 menfez düzenli olarak temizleniyor ve ilaçlanıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesine bağlı yer altı ekipleri, kent genelindeki 862 menfezde yürüttüğü temizlik ve ilaçlama çalışmalarıyla hem larva oluşumunun önüne geçiyor hem atıkların menfezlerden denizlere karışmasını engelliyor hem de olası ani yağışlarda sel oluşumunun önüne geçiyor.

Gölet, havuz, rögar, bataklık, foseptik, kanal, hidrofor kuyusu, mazgal, durgun su birikintileri, dere yatakları, metruk alanlar, çöp konteynerleri, ahır, doğal çukurlarda biriken yağmur suları, sulama kanalları, su kuyuları, inşaat temeli çukurlarında biriken sular, su varilleri, bodrumlarda oluşan su birikintileri, eski otomobil lastikleri, gübrelik alan gibi farklı 22 kaynak türünde 160 bin 330 kaynak noktasında ilaçlama yapan ekiplerin bir diğer ilaçlama ve temizlik alanını da menfezler oluşturuyor. Yağmur olmayan dönemlerde durgun ya da yavaş akan su birikintisinin olduğu menfezler de larva üremesine en müsait alanların başında geliyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi bünyesinde kurulan yer altı ekipleri, menfezlerde neredeyse bütün gün, gün ışığı görmeden temizlik ve ilaçlama çalışmaları yürütüyor. Kent genelinde bulunan toplam 160 bin 330 kaynak noktasından 862’sini oluşturan menfezler, ekiplerin rutin çalışmaları ile önce temizleniyor. Yapılan temizlik kapsamında birikintileri, çamurları, atıkları temizleyen ekipler, ekipmanları ile menfezleri açarak su akışını sağlıyor.

Hem sel oluşumu hem larva oluşumu hem de deniz kirliliği önleniyor

Ekipler, temizlik çalışmalarının ardından biyosidal mücadele aşamasına geçiyor ve ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor. Larvasit uygulaması yapan ekipler, durgun su birikintisi dolayısıyla oluşabilecek larvaların önüne geçiyor. Yapılan temizlik çalışması sayesinde ekipler, hem larva oluşumunun hem de menfezi tıkayan atıkları temizleyerek ani yağışlarda sel oluşumunu önlüyor. Ayrıca menfezde biriken insan kaynaklı atıkların da denize karışmasını engelliyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, çok zor koşullarda da çalışma yürütüyor. Bunlardan birinin örneği son olarak Mezitli ilçesi Tece Mahallesinde yürütülen çalışma oldu. Çalı ve balçıkla kaplanan ve kepçe ile müdahalenin imkansız olduğu menfezde ekipler, çalıları kesip yaktı. Zorlu koşullarda gün boyu çalışan ekipler, suyun önünü açarak ilaçsız çözüm sağladı.