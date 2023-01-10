Mersin’de 70 bin kaçak makaron ele geçirildi

Mersin’in Erdemli ilçesinde jandarma ekipleri sigara ve tütün kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde düzenlediği operasyonda, 70 bin adet kaçak makaron, tütün ile çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Erdemli ilçesinde 1 şahsın evinde sakladığı kaçak makaronları piyasaya süreceği bilgisini alan jandarma ekipleri, şüpheli şahsı yakalamak ve kaçak makaronlara el koymak amacıyla operasyon düzenledi. Operasyonda şahsı gözaltına alan ekipler, ev ve iş yeri arama yaptı. Yapılan aramada 1 adet elektrikli makaron doldurma makinesi, 1 adet kompresör, 350 kilogram kıyılmış tütün, 70 bin adet kaçak makaron, 200 paket sigara ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 7 bin liraya el koydu.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.