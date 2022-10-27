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Mersin’de 6 milyon 750 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi
Mersin’de polis ekiplerince yapılan çalışmalarda son 1 haftada 6 milyon 750 bin gümrük kaçağı bandrolsüz makaron ele geçirildiği bildirildi.
MERSİN 27.10.2022, 09:47
Mersin’de polis ekiplerince yapılan çalışmalarda son 1 haftada 6 milyon 750 bin gümrük kaçağı bandrolsüz makaron ele geçirildiği bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde gümrük kaçağı ve bandrolsüz makaron ticareti yaparak haksız kazanç elde eden şüphelilere yönelik çalışma yapıldı.
Yapılan çalışmalarda son bir hafta içerisinde 6 milyon 750 bin adet gümrük kaçağı bandrolsüz makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında ise işlem yapıldı.