Mersin’de 5. kanalize kavşak açıldı

Mersin’de trafik yoğunluğunu azaltmak, güvenli ve konforlu bir ulaşım sağlamak için 3. Çevre Yolunda gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde, 5. kanalize kavşak tamamlanarak trafiğe açıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin kent genelinde hayata geçirdiği kaliteli ve modern yollar sayesinde, sürücülerin daha konforlu seyahat ettikleri ifade edildi. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, 3. Çevre Yolunda gerçekleştirdiği çalışmalar çerçevesinde 5. kanalize kavşağı da tamamladığı kaydedildi. Afetevler mevkiinde 13. Cadde ile 26. Cadde kesişiminde yapımı tamamlanan kavşak çalışmasının ardından yolun trafiğe açıldığı aktarıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, trafik akışında sağa ve sola dönüşlerde farklı kulvardan yönlendirme yapan kanalize kavşak çalışması sayesinde, araçların trafik ışıklarında bekleme süresi minimuma inerken, trafik yoğunluğu da azalttığına dikkat çekildi. Bisiklet kullanıcılarının düşünülerek bisiklet yolunun da yer aldığı 5. kanalize kavşak yapımında, 3 bin ton sıcak asfalt dökümü, 2 bin 100 metre bordür çalışması ve bin metrekare de kaldırım imalatı yapıldığı belirtildi.