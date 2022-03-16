Mersin’de ’41 mısra 41 resim 41 yorum’ sergisi

Mersin’de Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İstiklal Marşı’nın kabulünün yıldönümü dolayısıyla hazırlanan ’41 mısra, 41 resim, 41 yorum’ projesi dahilinde gerçekleştirilen Resim Sergisi törenle açıldı.

Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, milli mücadele ruhu ve kararlılığını yansıtan İstiklal Marşı’nın, milli güç ve birliğin sanatın diliyle güçlendirilmesi amacıyla, Mersin’de görev yapan 41 görsel sanatlar öğretmeninin katıldığı atölye çalışmasında ortaya çıkan resimlerden oluşan sergi, Mersin Arkeoloji Müzesi’nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Açılış töreninde konuşan Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Necmeddin Dinç, çok önemli bir projeye imza attıklarını, ’41 mısra , 41 resim, 41 yorum’ ile ortaya konulan eserlerin Türkiye’de bir ilk olduğunu belirterek, "Mehmet Akif Ersoy’un 41 mısraya sığdırmaya çalıştığı kahramanlık destanımızı, şehadet ruhunu, bağımsızlık ülkümüzü ve İstiklal Marşı’na olan aşkımızı resmin diliyle yorumlayarak bir kez daha vurgulamak istedik” dedi.

Dinç, İstiklal Marşı’nın verdiği coşkuyu resimlerle anlatmaya çalıştıklarını aktararak, şöyle konuştu: “Mehmet Akif, zaten İstiklal Marşı’nda büyük bir coşku veriyor. İstiklal Marşı için milli mücadelenin özeti diyebiliriz. Bu eserlerin, dünyanın geldiği noktada, savaşların yaşandığı bir dönemde milli duygularımızı tekrar canlandıracağına inanıyorum. Her resim, her bir öğretmenimizin kendi yorumunu içeriyor. Amaçladığımız hedefe ulaştığımızı düşünüyorum. İstiklal Marşı gerçekten milli ve manevi değerlerimiz ve milli mücadelemiz açısından müthiş bir öneme sahip. Dolayısıyla İstiklal Marşı bizim baş tacımız. Gelecek nesilleri, bu duyguyu onlara vererek yetiştirmeye gayret etmemiz gerekiyor" diye konuştu.