Mersin’de 4. Çevre Yolu çalışmaları

Mersin Büyükşehir Belediyesinin 4. Çevre Yolu çalışmaları kapsamında bin 550 metre yol açma ve 4 bin 150 metre yol yenileme çalışması tamamlandı.

Kente kazandırılan 4. Çevre Yolu ile vatandaşlara geniş, konforlu ve kesintisiz bir güzergahta rahat bir ulaşım imkanı sağlanıyor. Doğuda Vali Hüseyin Aksoy Caddesi’nden başlayıp 4. Çevre Yolu’nun batı istikametine doğru seyredecek bir araç, kesintisiz bir şekilde 34. Cadde’ye varabiliyor.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 4. Çevre Yolu’nu 27 Eylül’de trafiğe açtıklarını belirterek, “4 bin 150 metre orada yol yenileme çalışmasını bitirdik. Vali Hüseyin Aksoy Caddesi, İsmet İnönü Bulvarı arasındaki kısım ile 32. Cadde’ye Nevit Kodallı Caddeleri arasında 1550 metre yol açma çalışmasını da tamamlamış olduk. Bize maliyeti sadece buranın 27 milyon lira. Mersin’in bugüne kadar yapılmış en geniş caddesini konuşuyoruz ve bisiklet yollarına sahip. Aynı şekilde 3. Çevreyolu için de yapım çalışmalarını başlatıyoruz. Muazzam geniş bir yol haline gelecek” ifadelerini kullandı.

Vali Hüseyin Aksoy Caddesi, Yenişehir Mimar Sinan Caddesi arasındaki toplam 5 bin 700 metre bölünmüş yol, bisiklet yolu ve yaya yolu olarak planlanan çalışmanın bin 550 metresinde yeni yol açma, 4 bin 150 metresinde yol yenileme ve bisiklet yolu çalışmaları tamamlanarak yol trafiğe açıldı. Çalışmalar kapsamında, menfez, toprakarme ve betonarme duvar ile 20 bin metrekare kaldırım imalatı, 30 bin ton sıcak asfalt imalatı yapıldı.