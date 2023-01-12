Mersin’de 37 bin 69 öğrenciye ücretsiz yemek imkanı

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığının ’2023 Yılı Eğitimin Yüzyılı’ vizyonu çerçevesinde oluşturulan sosyal politikalar çerçevesinde kentte 6 şubat tarihinden itibaren 37 bin 69 öğrencinin ücretsiz yemek hizmetlerinden faydalanacağını bildirdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada: "Milli Eğitim Bakanlığımızın ’2023 Yılı Eğitimin Yüzyılı’ vizyonu çerçevesinde oluşturmuş olduğu sosyal politikaları çerçevesinde, yurt genelinde 2,5 milyon öğrencimize ücretsiz yemek dağıtılması hedeflenmiştir" denildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, "Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda öğrencilerimizin ihtiyaçları konusunda her türlü çalışmayı yürütüyor, ilimiz genelinde öğrencilerimize destek oluyoruz. Ücretsiz yemek dağıtımını genişleterek 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi itibariyle 37 bin 69 öğrencimize ücretsiz yemek hizmeti sunacağız. Milli Eğitim Müdürlüğü olarak ihtiyaç duydukları her konuda öğrencilerimize destek olmaya devam edeceğiz" dedi.