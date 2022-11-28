Mersin’de 3 Ocak destanı şiirlerle anlatılacak

3 Ocak Mersin’in Düşman İşgalinden Kurtuluşu’nun yıl dönümünü her yıl düzenlediği Zafer Yürüyüşü ve etkinliklerle milli coşkuya dönüştüren Toroslar Belediyesi, bu yıl da bu coşkuyu şiirlerle taçlandırmaya hazırlanıyor.

Toroslar Belediyesinin, her yıl geleneksel olarak düzenlediği “3 Ocak Mersin’in Kurtuluşu” konulu şiir yarışmasının başvuruları, 16 Aralık 2022 tarihinde sona erecek. Mersin Yazarlar Derneği (MEYAD) ile birlikte organize edilen yarışmaya, 18 yaşını doldurmuş olan herkes katılabileceği belirtildi. Yarışmaya katılmak isteyenler şiirlerini, 16 Aralık Cuma gününe kadar Mersin Yazarlar Derneği’ne ulaştırabileceği kaydedildi. Birinciye tam, ikinciye yarım, üçüncüye çeyrek altının verileceği yarışmanın sonucunun ise 3 Ocak 2023 tarihinden önce yapılacak etkinlik veya internet ortamında yarışmacılara duyurulacağı ifade edildi.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Mersin’in düşman işgalinden kurtuluşu sırasında verilen mücadelenin anlatılması ve amatör şairlere fırsat verilmesinin amaçlandığı şiir yarışmasının artık ulusal bir nitelik kazandığını söyledi.

Yarışmanın Türkiye genelinde ilgi görmesinden dolayı mutluluk duyduklarını belirten Yılmaz, "Mersin’in Kurtuluşu konulu şiir yarışmamız ülkemizin dört bir yanında yoğun ilgi görüyor. Kentimizin kurtuluş mücadelesini en güzel ifadelerle anlatarak bu anlamda derin hisler besleyen tüm vatandaşlarımıza minnettarız. Her geçen yıl katılımın arttığı bu organizasyonla amacımız, tarihi ve kültürel değerlerimize sahip çıkarak milli birlik ve beraberliğimize katkı sağlamak” diye konuştu.