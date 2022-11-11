Mersin’de 3. Çevre Yolu üzerinde kanalize kavşak çalışması yarın başlıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesince, 3. Çevre Yolu ile İsmet İnönü Bulvarı kesişiminde kanalize kavşak yapım çalışmasını başlanacağı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kavşak, 12 Kasım 2022 tarihinden itibaren, çalışmalar nedeniyle trafiğe geçici süreliğine kapatılacak. Söz konusu kavşak üzerindeki yolları kullanan sürücüler, geçici bir süre alternatif güzergahları kullanacak. Yapılacak çalışmayla ilgili bilgi veren Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi şantiye şefi ve inşaat mühendisi Selçuk Alakar, “3. Çevre Yolu üzerinde ilkini geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdiğimiz kanalize kavşak projesinin ikincisine başlıyoruz. 13. Cadde ile İsmet İnönü Bulvarı kesişiminde yapacağımız ikinci kanalize kavşak projesi çalışması, okulların 1 haftalık ara tatile gireceği 12 Kasım Cumartesi günü başlayacak ve sonrasında ulaşıma açılacaktır. Uyguladığımız kanalize kavşak projesi sayesinde araçların, bisikletlilerin ve yayaların, bir arada daha güvenli bir şekilde ulaşımı sağlanmış ve trafik daha rahatlamış olacak” dedi.