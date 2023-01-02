Mersin’de 3 bin 890 gemi denetlendi

Mersin’de 2022 yılı içerisinde 3 bin 890 geminin denetlenerek, denizi kirlettiği tespit edilen 13 gemiye idari yaptırım cezası uygulandığı belirtildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Denizcilik Hizmetleri ve Denetim Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, görev alanlarında hem katı atıkları topluyor, hem de limana yanaşan ya da açıkta bekleyen gemilerin oluşturabileceği muhtemel kirlilikleri denetliyor. Ekipler rutin denetimlerin yanı sıra, vatandaşların ihbarı üzerine de denetim gerçekleştiriyor. 3 deniz denetim aracı, bir deniz süpürgesi, bir deniz denetim teknesi ile yapılan denetimler, hem gece hem de gündüz görüşü olan drone ile havadan da sürdürüldüğü bildirildi. Denizi kirlettiği tespit edilen tekne ve gemilere idari para cezası uygulandığı aktarılırken, geçen yıl boyunca toplam 3 bin 890 geminin denetlendiği 13’üne idari para cezası uygulandığı ifade edildi. Yapılan denetimlerin kirliliğe sebep olan gemiler için caydırıcı olduğu ve kentte denizinin kirletilme oranının yarı yarıya düştüğü kaydedildi.

"Amacımız deniz kirliliğine engel olmak"

Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı Denizcilik Hizmetleri ve Denetim Şube Müdürlüğü’nde denetim görevlisi Gökhan Öztürk, "Yıl boyu 7/24 esası üzerinden denetim yapılıyor. Bu konuda Türkiye’de sadece İstanbul, Kocaeli, Antalya ve Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin yetkisi bulunmaktadır. Birimimiz bu yıl 225 gün boyunca bu denetimi, hava şartları izin verdiği sürece icra etmiştir. 3 bin 890 gemi denetlenirken, 13 gemiye idari yaptırım cezası uygulandı" dedi.

Amaçlarının deniz kirletilmeden önce engel olmak olduğunu vurgulayan Öztürk, denetimlerin kirlilik oranını ciddi boyutta azalttığına dikkat çekerek," "Şehrimizin liman sahası başta olmak üzere, gemilerden kaynaklı oluşan kirliliğe engel olmak. Restoran tekneler ve balıkçı tekneleri de denetimimiz altında. Büyük kirlilikler daha çok, trafiğin yoğun olduğu Mersin Limanı giriş çıkışlı büyük gemilerden kaynaklanıyor. Yıllardır yaptığımız bütün denetimlerimiz kayıt altında. Havadan yapılan ve bizim yaptığımız sıkı denetimler sayesinde, son yıllarda deniz kirliliğinde yarı yarıya düşüş yaşandı" diye konuştu.