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Mersin’de 259 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Mersin’de jandarma ekiplerinin yaptığı 4 ayrı operasyonda, 259 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

MERSİN 20.05.2021, 10:05
Mersin’de 259 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Mersin’de jandarma ekiplerinin yaptığı 4 ayrı operasyonda, 259 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde elde etmek amacıyla yasadışı ekime yönelik yapılan araştırmada, Gülnar ilçesine bağlı Yenice, Anamur Çeltikçi ile Tarsus’un Ulaş ve Meşelik mahallerinde 4 şahsın, ikametlerinde kenevir yetiştirdiği tespit edildi. Bunun üzerine belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapan ekipler, 239 kök kenevir bitkisi ele geçirirken, şüpheli şahısları da gözaltına aldı.

Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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