Mersin’de 2022 yılı dolu dolu geçti

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılı boyunca 7’den 70’e her vatandaşı kapsayan kültürel ve sanatsal etkinlikler, festivaller ve hizmetlerle Mersinlilere daha mutlu ve huzurlu bir yıl geçirme imkanı sundu. Dolu dolu geçen bu yılda, Mersin’de yaşamanın kendileri için büyük şans olduğunu söyleyen vatandaşlar, aynı neşe ve huzurun 2023’te de devam edeceğine inandıklarını söyledi.

Gençler, bu yıl dolu dolu geçen etkinlikler ve imkanlarla kendilerini "daha neşeli" olarak tanımladı. 20 yaşındaki Ekrem Doğru, “2022 yılında gençlere sunulan imkanlar çok iyiydi. Beni gerçekten genç olarak değerli hissettirdi. 2023’te bu imkanların daha iyi olacağını düşünüyorum. Ücretsiz açılan kurs merkezleri olsun, konserler olsun çok değerliydi. Önceden böyle etkinlikler çok olmuyordu, şu an olmaya başladı. Mutluyuz. Bu etkinliklerin daha fazla olmasını umuyoruz ve olacağına da inanıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı hizmetlerle, gençlere gerçekten sahip çıktığını düşünüyorum” dedi.

Şehrazat Çimen, Mersin’in öğrenci ve genç dostu bir kent olduğunu belirtti. Belediyenin öğrenciler ve gençler için çok güzel hizmetleri hayata geçirdiğini ifade eden Çimen, “Büyükşehir Belediyesi bize festivaller, şenlikler, etkinlikler gibi imkanlar sağladı. Pandemi sürecinde eve kapandık. Sonrasında bu tarz etkinliklerin olması, Mersinli gençleri ve vatandaşları çok memnun etti. Ben de fırsat buldukça bizzat katılıyorum etkinliklere, kafa dağıtma imkanımız oluyor” diye konuştu.

Hizmetlerde kadınların öncelendiği bir kentte yaşamanın, kendileri için büyük bir avantaj olduğunu dile getiren Özlem Dağlıoğlu, Büyükşehir Belediyesinin kendisine ve çevresindeki üretici kadınlara tanıdığı fırsatların oldukça memnun edici olduğunu belirtti. Mersin Büyükşehir Belediyesinin kadınlara yönelik pozitif ayrımcı yaklaşımını, kadının hayatını özgürleştirmek adına önemli gördüğünü dile getiren Dağlıoğlu, “Mesela çevremizde yardıma ihtiyacı olan bir kadın görüyoruz. Hemen belediyemizden yetkililere ulaşıyoruz. ‘Bu kadın için ne yapılabilir, el emeği bir şey yapıyorsa stant açtırılabilir mi?’ diye. Bununla ilgili hep yanımızdalar. Ne zaman arasam, asla olumsuz yanıt almadım. O yönden de kendim ve diğer arkadaşlarım adına çok memnunum” ifadelerini kullandı.

Emekli öğretmen Ökkeş Yetim de belediyenin yaş almış vatandaşlar için hayata geçirdiği hizmetlerden yararlandığını ve çok memnun olduğunu söyledi. “Mahallemizde son 3,5 yıla kadar doğru dürüst bir çalışma olmamış, halkımıza hizmet verilmemişti” diyen Yetim, şu anda kendisini en çok memnun eden hizmetin mahalle mutfakları olduğunu dile getirdi. Yetim, "Bugün 3 öğün yemek 3,5 lira, bu hiçbir yerde yok. Sağ olsun, Büyükşehir Belediye Başkanımız bu hizmetleri bize verdi” şeklinde konuştu.