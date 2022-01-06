Mersin’de 2021’de 2,5 milyon fidan dikildi

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, yeni tesis edilen 2 bin 109 hektar saha ile bakımları devam eden 6 bin 320 hektar sahaya 2 milyon 500 bin adet muhtelif türde fidan dikimi gerçekleştirdi.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2021 yılında ağaçlandırma programlarının tamamlandığı bildirildi. Açıklamaya göre, 2021 yılı ağaçlandırma çalışmaları kapsamında, 181 hektar alanda ağaçlandırma tesisi, bin 800 hektar alanda ağaçlandırma bakımı; bin 780 hektar alanda endüstriyel ağaçlandırma tesisi, bin 800 hektar alanda endüstriyel ağaçlandırma bakımı yapıldı. Ayrıca, 25 hektar alanda rehabilitasyon tesisi, bin 600 hektar alanda rehabilitasyon bakımı; 9 hektar alanda maden sahası rehabilitasyonu tesisi, 20 hektar alanda maden sahaları rehabilitasyonu bakımı; 115 hektar alanda erozyon kontrolü tesisi, bin 200 hektar alanda erozyon kontrolü bakım çalışması gerçekleştirildi. Orman Bölge Müdürlüğünün tüm bu çalışmaları sonucunda, yeni tesis edilen 2 bin 109 hektar saha ile bakımları devam eden 6 bin 320 hektar sahaya 2 milyon 500 bin adet muhtelif türde fidan dikildi.

Çalışmalar kapsamında, yörede yaşayan vatandaşların gelir düzeyini yükseltmek amacıyla 2 köyde 70 hektar alanda zeytin ağaçlandırması, 4 köyde keçiboynuzu ağaçlandırması, 2 köyde biberiye ağaçlandırması, 2 köyde lavanta bahçesi, 1 köyde ise kekik bahçesi tesis edildi. Bu sahalara toplam 64 bin 100 adet zeytin, keçiboynuzu, biberiye, lavanta ve kekik fidanı dikimi yapıldı. Ayrıca, diğer ağaçlandırma sahaları sınırlarına da hem vatandaşlara gelir getirmesi hem de çıkabilecek yangınlarda yangın hızını yavaşlatma amacıyla 2022 Mart ayı sonuna kadar toplamda 168 bin adet keçiboynuzu fidanının dikilmesi planlanıyor.

2021 yılı özel ağaçlandırma çalışmaları kapsamında ise 97 hektar alanda 36 bin 24 adet badem, 52 hektar alanda 17 bin 64 adet ceviz, 26 hektar alanda 9 bin 438 adet diğer türlerle özel ağaçlandırma çalışmaları yapan Bölge Müdürlüğü, toplam 1 milyon 935 bin 377 TL hibe ödemesi yaptı.