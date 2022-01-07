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Mersin’de 2021 yılında orman zararlılarıyla mücadele hız kazandı

Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı orman işletme müdürlüklerinde 2021 yılında ormanda yapılan açma ve işgallere yönelik 179 farklı yerde 874 bin 906 metrekare alanın infaz işleminin gerçekleştirildiği bildirildi.

MERSİN 07.01.2022, 15:38
Mersin’de 2021 yılında orman zararlılarıyla mücadele hız kazandı

Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı orman işletme müdürlüklerinde 2021 yılında ormanda yapılan açma ve işgallere yönelik 179 farklı yerde 874 bin 906 metrekare alanın infaz işleminin gerçekleştirildiği bildirildi.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, orman zararlılarıyla mücadele çalışmaları kapsamında, 28 adet seviye 1 ve 3 adet seviye 2 gözlem noktalarında orman sağlığı izlenmesine devam edildi. 2021 yılında ayrıca 307 izinle, 119 bin 840 adet küçükbaş hayvana biyolojik bağımsızlığını kazanmış ormanlık alanlarda otlatma izni verildi.

Yıl içerisinde ormanlara zarar veren çamkese böceği ile biyolojik mücadele çalışmaları kapsamında ise özellikle çevre dostu, ekolojik dengeyi bozmayan, biyolojik mücadele yöntemleri tercih edildi. Bu kapsamda, 2021 yılı Calosoma Sycophanta üretimi için araziden yaklaşık 2 bin 500 adet çamkese böceği yırtıcısı Calosoma Sycophanta ergini toplandı, üretim yapılmak üzere Davultepe üretim laboratuvarına götürüldü. Üretimi 20 bin adet planlanan Calosoma Sycophanta ergin larvaları, çamkese böceği zararı görülen ormanlık alanlara bırakıldı.

Ayrıca, Orman Zararlılarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü kontrolünde Davultepe Üretim Laboratuvarında üretilen 24 bin adet Calosoma larvaları, 8 orman işletme müdürlüğünde gerçekleştirilen 22 mücadele projesi ile çam kese böceği zararı görülen 935 hektarlık alana salındı. Aynı zamanda biyolojik mücadelede büyük katkı sağlayan, zararlı böcekler ile beslenen kuşların popülasyonunu artırmak ve varlığını muhafaza ettirmek amacıyla 2021 yılı içinde 4 bin adet kuş yuvası, 8 mücadele projesi ile çam kese böceği ve kabuk zararlısı görülen 814 hektarlık alanında asımı gerçekleştirildi.

Bunun yanında 8 orman işletme müdürlüğünde yasa dışı müdahaleye konu orman alanları, özellikle ağaçlandırma sahaları ve otlatma baskısının olduğu stratejik noktalara yüksek teknolojik özelliklere sahip fotokapanlar yerleştirildi.

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