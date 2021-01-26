Mersin’de 2020’de trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 54,1 arttı

MERSİN (İHA) – Mersin’de geçen yıl trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, 2019 yılına göre yüzde 54,1 oranında artarak 647 bin 365’e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adana Bölge Müdürlüğü, bir açıklama yaparak Motorlu Kara Taşıtları Aralık 2020 sonuçlarını değerlendirdi. Açıklamada, Mersin’de 2020 yılında bir önceki yıla göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısının yüzde 54,1 arttığı ve 20 bin 674 taşıtın daha kent trafiğine dahil olduğu bildirildi.

Açıklamada, Mersin’in Aralık 2020 sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 647 bin 365 adet taşıt ile Türkiye genelinde 8’inci sırada yer aldığı belirtildi. Mersin’de trafiğe kayıtlı toplam taşıtların yüzde 45,4’ünü otomobil, yüzde 23,9’unu motosiklet, yüzde 17,3’ünü kamyonet, yüzde 5,6’sını traktör, yüzde 5,3’ünü kamyon, yüzde 1,4’ünü minibüs, yüzde 0,8’ini otobüs, yüzde 0,2’sini ise özel amaçlı taşıtların oluşturduğu ifade edildi.