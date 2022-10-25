Mersin’de 2 önemli oratoryo ile cumhuriyet taçlanacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na yakışır bir ’cumhuriyet şöleni’ ile Mersinlileri buluşturacak.

Cumhuriyet coşkusunu, düzenleyeceği konser ve oratoryolarla taçlandıracak olan Büyükşehir Belediyesinin ilk etkinliği, Tarsus Yarenlik Alanında verilecek oratoryo ile başlayacak. Cumhuriyet Şöleni, 28 ve 29 Ekim’de merkezde yapılacak konserlerle sürecek. Etkinlikler 26 Ekim’de Tarsus Yarenlik Alanı’nda yapılacak Cumhuriyet Oratoryosu ile başlayacak. Saat 20.00’de başlayacak olan etkinlikte, Mersin Büyükşehir Belediyesi Sanat Toplulukları sahne alacak. Orkestra şefliğini Daniel Fedorean’ın yapacağı oratoryoda Soprano Bengi İspir Özdülger, Mezzo Soprano Nihan Çetin Aydın, Tenor Onur Polat, Bariton Arda Aktar, Bas Mehmet Yılmaz yer alacak.

Oratoryonun ikincisi ise Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi’nde 28 Ekim Cuma günü sanatseverlerle buluşacak. Yine Mersin Büyükşehir Belediyesi Sanat Topluluklarının vereceği oratoryo saat 20.00’de başlayacak.

“Bu hafta bizim için büyük bir gururun haftası”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger, Cumhuriyet Bayramı çerçevesinde hafta boyu düzenleyecekleri etkinliklerden bahsederek, “Bu hafta bizim için büyük bir gururun haftası. Cumhuriyetimizin 99. yılını kutluyoruz bu yıl. Gerçi bizler 99 yıldır her gün bu bayramı kutluyor ve büyük bir onur yaşıyoruz. Bu hafta vatandaşlarımızla, sevgili sanatseverlerimizle ve elbette ki vatan sevdalısı, cumhuriyet sevdalısı Mersinlilerimizle beraber olmak için bir program hazırladık. Bunlardan ilki cumhuriyet şöleni eserimiz, 26 Ekim’de Tarsus Yarenlik Alanında saat 20.00’de” dedi.

“Herkesi bu güzel etkinliklerimize davet ediyoruz”

İkinci büyük etkinliğin Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi’nde olacağını kaydeden Özdülger, “28 Ekim akşamı da Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi’nde yine saat 20.00’de sergileyeceğimiz bir eser olacak. Bu eserde Mersin Büyükşehir Belediyesi sanat toplulukları görev alacak. Aynı zamanda solist sanatçıların görev aldığı bir eser ve eserin solistlerinden bir tanesi de benim. Bütün Mersinlileri bu iki güzel etkinliğimize, oratoryomuza davet ediyoruz” diye konuştu.

29 Ekim günü de Mersin merkezde yapılacak konser etkinliklerine yine tüm Mersinlileri davet eden Özdülger, “Aynı zamanda 29 Ekim Cumartesi günü Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda saat 20.30’da ’Patron’, 22.00’de de ’Edis’ konserleriyle sevgili Mersinlilerimizle bir arada olacağız ve büyük gururumuzu, büyük mutluluğumuzu ve coşkumuzu bir arada yaşayacağız" şeklinde konuştu.