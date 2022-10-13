Mersin’de 2 mahalle daha kesintisiz içme suyuna kavuştu

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Erdemli ilçesi Çiriş ve Üçtepe mahallelerinde başlattığı içme suyu hattı çalışmasını tamamladı.

Erdemli ilçesine bağlı Çiriş ve Üçtepe mahallelerinin içme suyu ihtiyacı, Aksıfat grubu içme suyu hattından sağlanıyordu. Geçmiş yıllarda İl Özel İdaresi tarafından, mahallelere içme suyu temini sağlamak amacıyla yapılan altyapı çalışmalarında kullanılan boruların çapının yetersiz olması ve mahalle nüfusunun aşırı artması nedeniyle, içme suyu temininde sıkıntılar yaşanıyordu. Bu durumun önüne geçmek için gerekli çalışmaları başlatan MESKİ, Kayacı ve Çiriş mahalleleri arasına yapılan daha büyük çaplı, yaklaşık 5 bin 300 metre içme suyu hattı ile mahallelerin içme suyu ihtiyacını giderdi.

Çalışmayla, vatandaşlara kesintisiz içme suyu temini sağlandı.