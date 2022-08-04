Mersin’de 2. Çevre Yolu uzuyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekiplerince, 2. Çevre Yolunun uzatılması projesinde birinci etap olan kısımdaki yol çalışmalarına devam edildiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çalışmalar çerçevesinde Mezitli ilçesi Vatan Caddesi’nden batı istikametine doğru 980 metre uzunluğundaki kısımda yol platformu 35 metre genişliğinde açılarak, altyapı çalışmaları tamamlandı. 980 metre uzunluğunda açılan yolun devamında Eski Mezitli yolu güzergahına 140 metre uzunluğunda 15 metre genişliğinde yol açarak Eski Köy Caddesine bağlantı yapımını tamamlayan ekipler, tamamı bin 120 metre uzunluğunda olan güzergahta üstyapı çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinin planlanan çalışmaları sonunda, 2. Çevre Yolundan GMK Bulvarına yeni bir koridor açılmış olacak.