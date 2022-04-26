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Mersin’de 192 üreticiye 3 bin 865 avokado fidanı ulaştırıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesinin ’destek büyükşehirden üretim çiftçiden’ sloganıyla sürdürdüğü tarımsal projeleri kapsamındaki avokado fidanı dağıtımlarının ilk etabı tamamlandı. Dağıtımlar kapsamında ilk etabın son durağı olan Akdeniz ilçesinin Kürkçü Mahallesi’nde 15’i kadın 60 üreticiye toplam bin 235 adet avokado fidanı teslim edildi.

MERSİN 26.04.2022, 10:47
Mersin’de 192 üreticiye 3 bin 865 avokado fidanı ulaştırıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesinin ’destek büyükşehirden üretim çiftçiden’ sloganıyla sürdürdüğü tarımsal projeleri kapsamındaki avokado fidanı dağıtımlarının ilk etabı tamamlandı. Dağıtımlar kapsamında ilk etabın son durağı olan Akdeniz ilçesinin Kürkçü Mahallesi’nde 15’i kadın 60 üreticiye toplam bin 235 adet avokado fidanı teslim edildi.

Birinci etap dağıtımları kapsamında 6 ilçede, 58 mahallede, 40’ı kadın olmak üzere toplam 192 üreticiye 3 bin 865 avokado fidanı ulaştırıldı. İkinci etap dağıtımları Anamur, Aydıncık, Bozyazı ve Silifke ilçelerinde yapılacak. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer öncülüğünde tarım kenti Mersin’de her bölgenin üretim özelliğine göre tarımsal ürün çeşitliliğini artırmaya yönelik destek projeleri sürüyor. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi öncülüğünde bu yıl Erdemli’de başlatılan dağıtımlar, Mezitli, Yenişehir, Toroslar, Tarsus ve Akdeniz ilçeleri ile devam etti. Son dağıtım yeri olan Akdeniz ilçesi Kürkçü Mahallesi’nde düzenlenen törene, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Tarımsal Hizmetler, Eğitim ve Kooperatifler Şube Müdürü Selçuk Şahutoğlu, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda üretici katıldı. Akdeniz ilçesinin 17 mahallesinden üreticilerin katıldığı dağıtımlar kapsamında ana çeşit olan Bacon, Fuerte ile tozlayıcı olarak has çeşitlerinde avokado fidanları sahiplerini buldu.

“Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak tarımın her koluna destek vermeye çalışıyoruz”

Tarımsal Hizmetler, Eğitim ve Kooperatifler Şube Müdürü Selçuk Şahutoğlu, avokado dağıtımlarının ilk etabının tamamlandığını, 6 ilçede 190 üreticiye ulaşarak, 3 bin 865 avokado fidanı teslim ettiklerini belirtti. Şahutoğlu, “Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak tarımın her koluna destek vermeye çalışıyoruz. Sulama borusundan tutun da çiftçi eğitimlerine, avokado fidanından alıç fidanına, nergis soğanından lavanta fidesine kadar her noktada üreticilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak Mersin’in tarım kenti olması sebebiyle üreticilerimizin yaşamış olduğu sorunları bir nebze gidermek, küçük üreticilerimizin yanında olmak amacıyla geliştirdiğimiz projelerle sizlerle hep birlikteyiz. Bu projelerimiz 2022 yılında da artarak devam edecek. Fidanlarınızın hepinize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Çocukluğundan beri tarımın içinde olduğunu ve çiftçilik yaptığını söyleyen Şerife Dedemen, “Geçen yıl kendime ait küçük bir toprak parçası oldu. Buraya maddi ve manevi zirai zorluklara karşılık avokado ekmek istedik, ektik ama bu yılki soğuklarda hepsi kurudu. Şimdi Mersin Büyükşehir Belediyesinin bu imkanından biz de yararlanmak istedik. Başvuruda bulunduk, şükür çıktı. İnşallah bu yıl tekrar dikmeye devam edeceğiz. 20 tane teslim alıyoruz. Herkesin kendi bütçesinde, kendi ayaklarının üzerinde tarıma el vermesini tavsiye ediyorum. Günümüzde o kadar maddi ve manevi zorluklarla karşılaşıyoruz ki küresel ısınma da var bunun içinde. Her şey çok pahalı. Elinden geldiğince, hasbelkader, herkes başarılı olamıyor ama bu yıl olmasa da gelecek yıl inşallah başarılı olacağız” diye konuştu.

Kazanlı Mahallesi’nde yaşayan kimya öğretmeni olan ve aynı zamanda tarımsal üretim yapan Hülya Kurtuluş, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’e teşekkür ediyoruz. Avokado fidanlarının dağıtımına yazıldık ve alıyoruz. Desteklerden daha çok yararlanıp daha da büyütmeyi düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

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