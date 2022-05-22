Mersin’de 19 Mayıs kutlamaları dolu dolu geçti

Mersin Büyükşehir Belediyesinin, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla hafta boyu düzenlediği ’Basketbol Akrobasi Şov’, ’Yelken Gösterisi’, ’Dalgıç Gösterisi’, ’Yamaç Paraşütü’ ve ’Red Bull Half Court 3x3 Basketbol Turnuvası’ ile denizde, havada ve karada heyecan dolu dakikalar yaşandı.

15 Mayıs’ta çeşitli etkinliklerle başlayıp, 18-19 Mayıs’ta Sefo, Güneş ve Sagopa Kajmer konserleriyle taçlanan 19 Mayıs heyecanı, 20-21 Mayıs’ta Özgecan Aslan Meydanı ile Cumhuriyet Gösteri Merkezi’nde devam etti. Etkinlikler çerçevesinde Mersin İtfaiyesi ile Akdeniz Sualtı Spor Kulübü’nün dalgıçları tekne gösterileri eşliğinde Cumhuriyet Gösteri Merkezi açıklarında dalış yaparak denizde Türk bayrağı açtı. Rota Yelken Kulübü ile Mersin Yelken Kulübü de dalgıçların gösterilerine kürek ve sub ile denizde eşlik etti.

Türkiye finaline gidecek basketbol turnuvasının ilk turu Mersin’de yapıldı

Cumhuriyet Gösteri Merkezi heyecan dolu bir turnuvaya da ev sahipliği yaptı. Red Bull’un düzenlediği ’Red Bull Half Court 3x3 Basketbol Turnuvası’nın ilk turu Mersin’de yapıldı. Dünyanın birçok ülkesinde aynı anda gerçekleşen ve bu yıl Türkiye finali İstanbul’da, dünya finali ise Mısır’da yapılacak olan 3 elemeli turnuvanın ilk turunda Mersin’de 22 takım yarıştı. Finale kalan 5 takım finalde oynamaya hak kazandı.

Yelkenliler yarıştı, dereceye girenler ödül aldı

19 Mayıs etkinlikleri çerçevesinde yelken gösterisi ve yarışı da gerçekleşti. Denizi kuşatan yelkenliler optimist ve lazer sınıflarında yarıştı. Dereceye girenlere Cumhuriyet Gösteri Merkezi’nde düzenlenen törenle ödülleri verildi. Lazer Genel Klasmanı’nda dereceye girenlere ödüllerini Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel verirken, Optimist Genel Klasmanı’nın dereceye girenleri ise ödüllerini Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın’dan aldı.

Akrobasi dolu basketbol şovu nefes kesti

Özgecan Aslan Meydanı’ndan ise heyecan dolu ve nefes kesen ’Basketbol Akrobasi Şov’ etkinliği yapıldı. Akrobatik smaç gösteri ekibi olan Karizma Show’un mini trambolin yardımıyla yaptığı bir dizi hareket izleyenlerin yüreklerini ağızlarına getirdi. Son kısımda seyirciler de gösteriye katılarak potaya smaç basma deneyimi yaşadı. Gösteriyle ilgili konuşan Karizma Show Sunucusu Sefa Tütüncü, “Basketbol gibi görünse de bu aslında cimnastiğin şov yönü. Yani burada biz cimnastiği basketbolla birleştirip seyircinin beğenisine sunuyoruz” dedi.

Yamaç paraşütüyle heyecan göklere yükseldi

Etkinliklerin biri de Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Akdeniz Yamaç Paraşütü ve Adrenalin Sporları Kulübü iş birliğiyle Gelincik Tepesi’nde düzenlenen Yamaç Paraşütü Yarışması oldu. Yarışma, izleyenler tarafından büyük beğeni toplarken, deneyimli pilotların yamaç paraşütü akrobasi gösterisi izleyicilere heyecanlı anlar yaşattı. Yarışma sonunda dereceye girenlere ödülleri verildi.