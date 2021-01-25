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Mersin’de 18,5 kilometrelik bisiklet yolu çalışmaları başladı

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi, 18,5 kilometrelik bisiklet yolu çalışmalarına başladı. Merkez Mezitli ilçesi Viranşehir Mahallesinden Kültür Park boyunca devam ederek Mersin Tren Garında sonlandırılacak ilk etap çalışmasının yanı sıra bu yıl içerisinde kent merkezinde 70 kilometre ve Tarsus’ta da 30 kilometrelik bisiklet yolu çalışmaları başlatılacak.

MERSİN 25.01.2021, 10:11
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Mersin’de 18,5 kilometrelik bisiklet yolu çalışmaları başladı

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi, 18,5 kilometrelik bisiklet yolu çalışmalarına başladı. Merkez Mezitli ilçesi Viranşehir Mahallesinden Kültür Park boyunca devam ederek Mersin Tren Garında sonlandırılacak ilk etap çalışmasının yanı sıra bu yıl içerisinde kent merkezinde 70 kilometre ve Tarsus’ta da 30 kilometrelik bisiklet yolu çalışmaları başlatılacak.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in “Caddelerin genişliklerinin elverdiği her yerde bisiklet yolunu yapacağız” cümleleri ile müjdesini verdiği bisiklet yolu projesinin 18,5 kilometrelik ilk etabının çalışmaları başladı. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekiplerince Mezitli Viranşehir Mahallesinden Kültür Park boyunca kesintisiz devam edecek olan bisiklet yolu Mersin Tren Garında sonlandırılacak. Bisiklet yolunun ilk etap çalışmasının 150 iş günü içerisinde tamamlanması hedeflenirken, yine önümüzdeki günlerde Mersin kent merkezinde 70 kilometre, Tarsus’ta ise 30 kilometrelik bisiklet yolu yapımına başlanması planlanıyor.

“Vatandaşlarımızın bizden en yoğun talebi bisiklet yolu”

Başkan Seçer, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda yeni yapılan yol çalışmalarında bisiklet yolu ve engelsiz kaldırımlara özen gösterdiklerini açıklamıştı. Seçer, “4. Çevre Yolunda, 17’nci Caddede yeni bir yol açıyoruz. Orada bisiklet yolu çizildi. Artık bütün yeni açılan yollarda bisiklet yolu olması prensibi ile biz bu planlamaları yapıyoruz. 26. Cadde ve Nevit Kodallı Caddesinde, metrajların kurtardığı yerlerde bisiklet yolu çalışmalarımız var, çünkü vatandaşlarımızın bizden en yoğun talebi, özellikle bisiklet yolu. Caddelerin genişliklerinin elverdiği her yerde bisiklet yolunu yapacağız” ifadelerini kullanmıştı.

Kent merkezinde 70, Tarsus’ta 30 kilometrelik bisiklet yolu çalışması olacak

Ulaşım Dairesi Başkanı Ersan Topçuoğlu, vatandaşların toplu taşıma araçları ya da özel araçlar yerine bisiklet kullanımını tercih etmeleri için çalıştıklarını vurguladı. Bisiklet yolu projesinin ilk etap çalışması hakkında bilgiler veren Topçuoğlu, “Bugün Mersin’de 18,5 kilometrelik bisiklet yolumuzun ilk startını veriyoruz. Bugün çalışmamızı başlattık. Yine Mersinimizde 70 kilometre bisiklet yolu ve Tarsus’ta 30 kilometrelik bisiklet yolu çalışmalarımızla inşallah bu sene sonuna kadar Mersin halkına toplamda 100 kilometrelik bir bisiklet yolu daha kazandırmayı planlıyoruz” dedi.

“Vatandaşlarımız güvenle bisikletlerini kullanabilecekler”

Vatandaşların can güvenliği için bisiklet yolunda her türlü detayın düşünüldüğünü ifade eden Topçuoğlu, “Vatandaşlarımıza her türlü tedbiri alınmış bisiklet yollarında ulaşım imkanı sağladığımızda hem memnun olacaklarını hem de trafiğimizin rahatlayacağını biliyoruz. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla bisiklet yolunda can güvenliği ile bisikletlerini kullanabilecekler” diye konuştu.

“Daha çok insanın bisiklet kullanmasında bu yolun faydası olacak”

Bisiklet yolunun ilk etap çalışmasının startına katılan Mersin Bisikletli Gezginler Derneği üyeleri, başlatılan çalışmadan dolayı mutluluklarını dile getirdiler. Derneğin Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ovalı, başlayan çalışma hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Çok mutluyuz. Uzun zamandır da bisiklet yollarının çoğaltılmasını istiyorduk, çünkü bu trafiğin problemlerinin giderilmesi, fosil yakıtların daha az kullanılması ve insanların birbirleri ile daha iyi iletişim kurmaları için bisiklet gerçekten çok önemli bir enstrüman. Bu konuda uzun zamandır çalışmalarımız oldu. Belediye ile iletişimlerimiz oldu. Bu konuda sağ olsunlar Başkanımız Vahap Seçer ile iletişimimiz çok sıkı ve sağlam gerçekleşti. Kendisinin bize yaklaşımları çok iyi oldu. Şu anda bunun başlangıcında olunması da bizi çok mutlu ediyor, çünkü trafikte bisikletlerin ilerlemesi gerçekten zor. İster istemez sürücülerle de sıkıntılar yaşıyoruz. Tabii bisiklet yolu olunca bunun önüne geçmiş olacağız ve daha çok insanın bisiklet kullanmasında da bu yolun faydası olacak. Çünkü bu yollarda herkes bisiklet kullanmak istemiyor, zorlanıyor. Bu yolla onun da önüne geçilmiş olunacak. Trafik problemi de bu şekilde çözülmüş olacak. Umuyorum bu yolun başlangıcında olduğu gibi çalışmalar da çabucak biter.”
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