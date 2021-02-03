Mersin’de 13 kilo kubar esrar ele geçirildi

Mersin’de bir otomobilde yapılan aramada 13 kilo 400 gram kubar esrar ele geçirildi.

Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan şahıslara yönelik yaptığı araştırmada, Akdeniz ilçesinde bir şahsın evinde bulundurduğu uyuşturucu maddeleri satabilmek maksadıyla müşteri aradığını tespit etti. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, şüpheliyi uyuşturucu maddelerini satmak için götürdüğü sırada suç üstü yakaladı. Otomobilde arama yapan ekipler, 13 kilo 400 gram kubar esrar ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.