Mersin’de 120 yataklı yükseköğretim erkek öğrenci yurdu açıldı

Mersin’de belediye tarafından 120 yataklı yükseköğretim erkek öğrenci yurdu açıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi yükseköğrenim erkek öğrenci yurdunu hizmete açtı. 120 yataklı yurdun açılışı Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer’in katılımıyla yapıldı.

Yurdun açılmasının kendileri için çok kıymetli olduğunu aktaran İhsaniye Mahalle Muhtarı ve Akdeniz Renkli Eller Kadın Koperatifi Başkanı Zehra Yılmaz, “Burası, eski tıp fakültesi taşındıktan sonra metruk duruma gelmişti. Korkuyorduk buradan geçmeye ve gerçekten şu anda yurdumuzun mahallemize çok şeyler katacağından eminim. Esnaflarımızın durağanlaşan işleri de açılacak. Gençler gelecek, canlılık olacak. Buradan artık çocukların mutlu sesleri gelecek. Son derece mutluyum” dedi.

Gülnar konukevinde kalan Ali Gül de Mersin’de öğrenciler için birçok imkanın yer aldığına değinerek, “Gülnar’da da önceden yurt yoktu. Başkanımız, orada açtığı için mutluyuz. Buradaki arkadaşlarımıza da faydalı olacağını düşünüyorum. Gerçekten faydalı çalışmalar yapıldığını düşünüyorum.Mersin’in şu an öğrenci kenti olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok imkan var. Ulaşım, yurt, çamaşırhane, yemek yerleri o tür konularda çok rahatız. Sosyal aktiviteleri de çok fazla. Gülnar’da okumama rağmen her aktiviteye, konserlere gelebiliyorum” ifadelerini kullandı.

Yeni açılan yurtta kalan Cemil Akpınar ise “Bu yurt bizim için 10 numara bir hizmet oldu gerçekten. İstediğimiz bir hizmetti. Konum olarak güzel bir yerde. Fiyat olarak da gayet makul. Kahvaltı ve akşam yemeğimizi yurtlarda yiyoruz. Yurt açılmadan önce sürekli Adana’ya trenle gidip geliyordum. Yurdun açılmasıyla beraber artık buradan okuluma tek otobüsle gidip gelebiliyorum. Ulaşım konusunda gayet rahat ve güzel bir şehir”ifadelerini kullandı.