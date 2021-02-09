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Mersin’de 112 ekipleri, günlük 545 vakaya müdahale etti

Mersin İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Mehmet Gül, 2020 yılında 501 bin 472 çağrı aldıklarını belirterek, bunların 199 bin 184’nün vakaya döndüğünü söyledi. Gül, "Yaygın istasyon ağımız ile şehir içi vakaların yüzde 93’üne 10 dakikanın altında kırsalda ise yüzde 91’ine 30 dakikanın altında ulaşıyoruz. 2020 yılında günlük ortalama 545 vakaya müdahale ettik" dedi.

MERSİN 09.02.2021, 11:20
Mersin’de 112 ekipleri, günlük 545 vakaya müdahale etti

Mersin İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Mehmet Gül, 2020 yılında 501 bin 472 çağrı aldıklarını belirterek, bunların 199 bin 184’nün vakaya döndüğünü söyledi. Gül, "Yaygın istasyon ağımız ile şehir içi vakaların yüzde 93’üne 10 dakikanın altında kırsalda ise yüzde 91’ine 30 dakikanın altında ulaşıyoruz. 2020 yılında günlük ortalama 545 vakaya müdahale ettik" dedi.

Başkan Mehmet Gül, 2020 yılını İHA’ya değerlendirdi. Özellikle pandemi döneminde acil sağlık hizmetlerinin öneminin daha çok arttığını vurgulayan Gül, acil sağlık çalışanları olarak 7 gün 24 saat görevlerinin başında olduklarının altını çizdi. Gül “Pandemi döneminde asli görevimiz olan acil vakalara müdahalenin yanı sıra komuta kontrol merkezimiz kanalıyla vatandaşlarımıza danışmanlık hizmeti de verdik. Ayrıca semptom gösteren hastalarımızın sağlık tesislerine nakillerini gerçekleştirdik. Bu zorlu süreçte diğer sağlık çalışanları gibi bizde büyük fedakârlık gösterdik “ diye konuştu.

“Pandemi sürecinde araç parkımızı güçlendirdik”

2020 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından Mersin İl Sağlık Müdürlüğüne 3’ü yenidoğan ambulansı olmak üzere 24 yeni ambulans gönderildiğine dikkat çeken Gül “Yeni gelen ambulanslar ile ambulans sayımız 122’e yükseldi. Bu ambulanslarda 3’ü sahada büyük ihtiyaç duyduğumuz tam donanımlı yenidoğan ambulansı. Yeni hizmete giren ambulanslarla birlikte acil sağlık hizmetleri daha da güçlendi. Acil sağlık hizmetlerinin başarısının en önemli göstergelerinden biri vakaya ulaşım süresidir. Acil sağlık hizmetlerimiz yaygın istasyon ağıyla vakalara Türkiye ortalamasından daha iyi bir sürede müdahale ediyorlar. Bakanlığımız tarafından ilimize tahsis edilen ambulanslarla birlikte eminim ki bu süreyi daha da kısaltacağız. Ayrıca bu ambulanslarımızın hizmete girmesi ile birlikte araç parkımızda ki ambulanslarımızın yaş ortalaması da 2 yıla düştü. Acil sağlık hizmetleri olarak bin 24 personelimizle birlikte biz büyük bir aileyiz ve gece gündüz demeden vatandaşlarımızın hizmetindeyiz” şeklinde konuştu.

"501 bin 472 çağrı aldık"

Acil Sağlık Hizmetleri İl Ambulans Servisi Başhekimliği bünyesinde 65 faal istasyonun görev yaptığını söyleyen Gül “Yaygın istasyon ağımız ile şehir içi vakaların yüzde 93’üne 10 dakikanın altında kırsalda ise yüzde 91’ine 30 dakikanın altında ulaşıyoruz. 2020 yılında komuta kontrol merkezimize 501 bin 472 çağrı geldi. Bunlardan 199 bin 184’ü vakaya dönüştü. Günlük ortalama 545 vakaya müdahale ettik. İstasyon başına düşen nüfusumuz ise ortalama 30 bin. Dünya Sağlık Örgütünün kriterlerine göre istasyon başına 50 bin. Bu açıdan baktığımızda Mersin olarak iyi bir noktadayız. İlimizin coğrafi yapısı göz önüne alındığında ihtiyaç duyduğumuz noktalarda yeni istasyon açma çalışmalarımız devam ediyor. Amacımız vatandaşlarımıza daha hızlı ve kaliteli hizmet sunmak” ifadelerini kullandı.
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