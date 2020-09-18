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Mersin’de 11 kök kenevir ele geçirildi
MERSİN'DE JANDARMA EKİPLERİ, BİR EVDE YAPTIĞI ARAMADA 11 KÖK KENEVİR BİTKİSİ İLE 100 GRAM KUBAR ESRAR ELE GEÇİRDİ.
MERSİN 18.09.2020, 12:27
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Mersin’de jandarma ekiplerince bir evde yapılan aramada, 11 kök kenevir bitkisi ile 100 gram kubar esrar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçesine bağlı Günyurdu Mahallesi’nde bir şahsın evinde ve bahçesinde uyuşturucu yetiştirdiği tespit edildi. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 1 kişiyi gözaltına alırken, evde yapılan aramada 11 kök kenevir ile 100 gram kubar esrar ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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