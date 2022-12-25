Mersin’de ’100. Yıl Eşiğinde Geçmişten Geleceğe Her Yönüyle Mut’ paneli düzenlendi

Mersin’in Mut ilçesinde ’100. Yıl Eşiğinde Geçmişten Geleceğe Her Yönüyle Mut’ paneli düzenlendi.

Mut Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen panelin açılışında konuşan Uluslararası Sanat Kültür Eğitim ve Müzecilik Derneği Başkanı Muhammet İnce, dernek olarak cumhuriyetin 100. yılı çerçevesinde çok sayıda etkinlik düzenleyeceklerini söyledi. Mut ilçesinin kültürel zenginliklerini ortaya koymaya çalıştıklarını kaydeden İnce, Mut’u kültürel zenginlikleri, güzellikleri ve her yönüyle tanıtma hedefinde olduklarını vurguladı.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alaybey Karoğlu modaratörlüğünde gerçekleştirilen panelde, Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haydar Öztaş, Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Atasoy, Akdeniz Üniversitesi Manavgat Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Fatih Uslu, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ermenek Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Dr. Filiz Demir, Eğitimci-Yazar Şerafettin Güç ilçenin tarihi önemine ilişkin bilgi verdiler.

Konuşmaların ardından Mut Kaymakamı Batuhan Bingöl, katılımcılara plaket verdi.