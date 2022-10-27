Mersin’de 10 kilo 248 gram skunk ele geçirildi

Mersin’de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kilo 248 gram skunk ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, merkez Toroslar ilçesi Karaisalı Mahallesi’nde 2 şahsın uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisini alan ekipler, şüphelileri takibe aldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda 10 kilo 248 gram skunk maddesi ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.