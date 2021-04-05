Mersin Yenişehir’de triatlon heyecanı yaşandı

MERSİN (İHA) – Mersin’’de triatlon heyecanı yaşandı. Merkez ilçe Yenişehir Belediyesi ile Türkiye Triatlon Federasyonunun birlikte organize ettikleri 2. Yenişehir Triatlonunda 26 ilden 210 sporcu madalya için mücadele etti.

Sezonun ilk puanlı yarışı olan Yenişehir Triatlonu, büyük bir mücadeleye sahne oldu. Pandemi nedeniyle bir yıldır yapılamayan triatlon müsabakaları yeni sezonun startını Yenişehir’den verdi. Adnan Menderes Bulvarı Kültür Park Fenerbahce Meydanında yoğun pandemi önlemleri altında yapılan yarışlarda sporcular genç, elit, paratriatlon ve yaş grupları kategorilerinde ter döktü.

Gençler ve paratriatlon kategorisinde sporcular 750 metre yüzdü, 20 kilometre bisiklet sürdü ve ara vermeden 5 kilometre koştu. Elit ve yaş grupları kategorilerinde ise sporcular bin 500 metre yüzdü, daha sonra 40 kilometre pedal çevirdi, ardından 10 kilometre koştu.

Yarışlarda genç erkeklerde A kategorisinde birinciliği Emir Aracı, ikinciliği Mert Çolak, üçüncülüğü ise Burak Çağdaş alırken, B kategorisinde ise birinciliği Emirhan Çakır, ikinciliği Taha Eren Coşgun, üçüncülüğü Abdurrahman Yazıcı elde etti. Genç kadınlarda ise A kategorisinde birinciliği Elif Manisa, ikinciliği Sıla Gür, üçüncülüğü Beril Selin Ergin alırken, B kategorisinde ise galibiyeti Yasemin Özpamuk göğüsledi.

Elit erkeklerde birinciliği Gültekin Er, ikinciliği Emir Altıntaş, üçüncülüğü ise Enes Kızılcık elde etti. Elit kadınlarda ise birinciliği Esra Gökçek, ikinciliği Elif Polat üçüncülüğü ise Birsu Ulkat aldı.

Dereceye girenler madalyalarını aldı

Yenişehir Triatlonunda dereceye giren sporcular düzenlenen ödül töreni ile madalyalarını aldı. Sporculara madalyalarını, Mersin Vali Vekili Süleyman Deniz, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Türkiye Triatlon Federasyon Başkanı Bayram Yalçınkaya ve protokol üyeleri taktı.

“Hedef uluslararası yarışlar”

Yarışlarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Yenişehir Belediye Başkanı Özyiğit, Türkiye Triatlon Federasyonunun yarışları Yenişehir’de düzenlemesinin kente değer kattığını dile getirdi. Görev anlayışını 6 ilke üzerine kurduklarını ve bu ilkelerden birinin de hareket ilkesi olduğunu vurgulayan Özyiğit, “Kentimizde sporu, sanatı ön plana çıkarmak, insanların var olan olanaklardan faydalanıp daha çok doğayla baş başa, yürüyüş yaparak, koşarak, bisiklete daha fazla binerek bir yaşam sürmesini arzu ettik. Var olan altyapımızla beraber ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yaparak kentimiz tanıtmak, kentimizin bilinirliğini artırmak, turizm potansiyelini artırmak gibi bir belediye başkanının görev ve sorumluluğu olan işleri yapmaya çalışıyoruz. Burada yaz şartları olduğunda Avrupa’da dışarı çıkılamıyor. Dolayısıyla kentimizin avantajlarından yararlanıp uluslararası yarışları Yenişehir’de yapmaya talip olabiliriz” dedi.

2019 yılında yapılan Yenişehir Triatlonu ile yarışlarda tecrübe kazandıklarını belirten Özyiğit, “Ekibimiz hazırlık çalışmalarını özenli bir şekilde yaptı. Gerçekten sorunsuz bir yarış olduğunu düşüyorum. Sporcularla görüşmelerimizde iyi ki Yenişehir’de olduklarını söylediler” diye konuştu.

Yenişehir Triatlonuna yoğun ilgi

Federasyon Başkanı Yalçınkaya da Yenişehir Triatlonuna ilginin oldukça yüksek olduğunu söyledi. Önümüzdeki yıllarda Yenişehir’de uluslararası yarışlar düzenlemeyi hedeflediklerini belirten Yalçınkaya, Türkiye’nin birçok ilinde yarışları yaygınlaştıracaklarını ifade etti.

“Parkurlar çok güzeldi”

Elit erkeklerde birinciliği elde eden Gültekin Er ise pandemi dolayısıyla geçen yıl yarışmaların düzenlenmediğini söyleyerek, bu yıl Yenişehir’de yapılan yarışmalarla bir yıldır uzak kaldıkları yarışlara geri döndüklerini dile getirdi. Başkan Özyiğit ve Türkiye Triatlon Federasyonuna teşekkür eden Er, “Parkurlar çok güzeldi, hava şartları çok iyiydi. Yarışmayı özlemiştik. Burada olmaktan son derece mutluyum” dedi.

Elit kadınlarda birinciliği elde eden Esra Gökçek de uzun bir aradan sonra yarışlara katılmanın heyecanını yaşadığını ifade etti. Uluslararası parkur standartlarına sahip bir alanda yarıştıklarını ifade eden Gökçek, triatlon sporunun Türkiye’de çok bilinmediğini bu tür yarışların tanınırlığını arttıracağını söyledi.