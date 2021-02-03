MERSİN (İHA) – 2021 yılının ilk enflasyon rakamları açıklandı. Mersin ve Adana’nın ocak ayı enflasyonu, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,53 oranında arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adana Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, TÜFE’de 2021 yılı ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1,68, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 1,68, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,97 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,53 artış gerçekleştiği bildirildi.

Mersin ve Adana’nın ocak ayı enflasyonu yüzde 14,53 oldu

Açıklamada, Adana ve Mersin illerinden oluşan TR62 Bölgesi ocak ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) değişim oranları da değerlendirildi. Buna göre, Mersin ve Adana’da TÜFE’de 2021 yılı ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1,23, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 1,23, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,53 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,41 oranında artışın gerçekleştiği belirtildi.

Mersin’de ve Adana’da patlıcan zam şampiyonu oldu

Öte yandan, Türkiye genelinde TÜFE’de aylık olarak en yüksek artış gösteren ürün yüzde 26,77 değişim oranı ile mandalina olurken, fiyatı en fazla düşen ürün ise yüzde 45,79 değişim oranı ile karnabahar oldu.

Mersin ve Adana’nın ocak ayı zam şampiyonu ise yüzde 21,87 ile patlıcan oldu. İki ilde geçen ay en çok ucuzlayan ürün de Türkiye genelinde olduğu gibi yüzde 53,56 ile karnabahar oldu.