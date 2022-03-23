Mersin ve Adana’nın 2021 işsizlik orana yüzde 13,2

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adana Bölge Müdürlüğü, Mersin ve Adana’dan oluşan TR62 Bölgesinde 2021 yılı işsizlik oranının yüzde 13,2 olarak gerçekleştiğini bildirdi.

TÜİK, İşgücü İstatistikleri 2021 sonuçlarını açıkladı. TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2021 yılında bir önceki yıla göre 121 bin kişi azalarak 3 milyon 919 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 1,1 puanlık azalış ile yüzde 12 seviyesinde gerçekleşti. Açıklamada, işsizlik oranının erkeklerde yüzde 10,7 iken kadınlarda ise yüzde 14,7 olarak tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamaya göre, istihdam edilenlerin sayısı 2021 yılında bir önceki yıla göre 2 milyon 102 bin kişi artarak 28 milyon 797 bin kişi, istihdam oranı ise 2,5 puanlık artış ile yüzde 45,2 oldu. Bu oran, erkeklerde yüzde 62,8 iken, kadınlarda yüzde 28 olarak gerçekleşti.

Öte yandan, işgücü 2021 yılında bir önceki yıla göre 1 milyon 981 bin kişi artarak 32 milyon 716 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 2,3 puanlık artış ile yüzde 51,4 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı, erkeklerde yüzde 70,3, kadınlarda ise yüzde 32,8 oldu.

Mersin ve Adana’da işsizlik oranı yüzde 13,2 oldu

TÜİK Adana Bölge Müdürlüğü, Mersin ve Adana’nın işsizlik oranlarını da paylaştı. Buna göre, Mersin ve Adana’dan oluşan TR62 Bölgesinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, 2021 yılında bir önceki yıla göre 20 bin kişi artarak 208 bin kişi oldu. İki kentte işsizlik oranı 0,1 puanlık azalış ile yüzde 13,2 seviyesinde gerçekleşti.

İki kentte istihdam oranı arttı

Mersin ve Adana’da istihdam edilenlerin sayısı ise 2021 yılında bir önceki yıla göre 141 bin kişi artarak 1 milyon 371 bin kişi, istihdam oranı da 3,3 puanlık artış ile yüzde 43,7 oldu. İşgücü ise 2021 yılında bir önceki yıla göre 161 bin kişi artarak 1 milyon 579 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 3,7 puanlık artış ile yüzde 50,3 olarak gerçekleşti.