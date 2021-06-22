MERSİN (İHA) – TÜİK’in Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2020 sonuçlarına göre, Mersin ve Adana’da göreli yoksulluk oranı yüzde 12,2 oldu. Mersin ve Adana’dan oluşan TR62 Bölgesi, geçen yıl göreli yoksulluk oranı bakımından 26 bölge arasında 7’nci sırada yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adana Bölge Müdürlüğü, bir açıklama yaparak, Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2020 sonuçlarını değerlendirdi. Açıklamada, Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2020 yılı sonuçlarına ilişkin gelir bilgilerinde, bir önceki takvim yılı olan 2019 yılının referans alındığı; gelir hesaplamalarında, haneleri karşılaştırılabilir hale getirmek için hane halkının büyüklüğü ve kompozisyonu dikkate alınarak elde edilen eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert gelirinin kullanıldığı ifade edildi.

Araştırma sonuçlarına göre; Türkiye’de ortalama yıllık eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert gelirinin 2020 yılında 33 bin 428 TL iken, İBBS 1. Düzey bölgeleri itibarıyla en yüksek olduğu bölge, 49 bin 239 TL ile TR1 (İstanbul) bölgesi oldu. Bu bölgeyi, 38 bin 022 TL ile TR5 (Batı Anadolu) bölgesi ve 35 bin 785 TL ile TR3 (Ege) bölgesi izledi.

TR62 (Adana, Mersin) Bölgesinde göreli yoksulluk oranı yüzde 12,2 oldu

Mersin ve Adana’dan oluşan TR62 Bölgesinde ise ortalama eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert geliri 2019 yılında 26 bin 265 TL iken, 2020 yılında 29 bin 567 olduğu ifade edildi. Son yapılan araştırma sonuçlarına göre, toplumun gelirden en fazla pay alan yüzde 20’sinin elde ettiği gelirin en az pay alan yüzde 20’sinin elde ettiği gelire oranı şeklinde hesaplanan P80/P20 oranı Türkiye’de 2020 yılında 8,0 iken, TR62 Bölgesinde ise 2019 yılında 6,6 iken, 2020 yılında 7,0 olduğu belirtildi.

Her İBBS 2. Düzey bölgesi için eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 50’si temelinde hesaplanan yoksulluk sınırının 2020 yılında Türkiye’de 12 bin 394 TL olduğu belirtilen açıklamada, TR62 Bölgesinde ise 2019 yılında 10 bin 95 iken 2020 yılında 11 bin 49 olduğu bildirildi.

Bu yoksulluk sınırına göre, gelire dayalı göreli yoksulluk oranı 2020 yılında Türkiye’de yüzde 15,0; Mersin ve Adana’da (TR62) 2019 yılında yüzde 14,0 iken 2020 yılında yüzde 12,2 oldu. 2020 yılında TR62 (Adana, Mersin) Bölgesi, göreli yoksulluk oranı bakımından 26 bölge arasında 7’nci sırada yer aldı.