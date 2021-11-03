MERSİN (İHA) – TÜİK, ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Mersin ve Adana’da enflasyon ekim ayında yüzde 19,88’e yükseldi. İki kentten oluşan TR62 Bölgesinde eylül ayında enflasyon yüzde 19.08 olarak gerçekleşmişti. Ekim ayında Mersin ve Adana’da fiyatı en çok yükselen ürün yüzde 78,12 artışla kadın hırkası olurken, limon ise yüzde 29,94 düşüşle fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adana Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ekim ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) değişim oranları değerlendirildi. Buna göre, Türkiye genelinde TÜFE’de 2021 yılı ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,39, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 15,75, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,89 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,09 artış gerçekleştiği bildirildi.

Mersin ve Adana’nın ekim ayı enflasyonu yüzde 19,88

TÜİK’ten yapılan açıklamada, Mersin ve Adana illerinden oluşan TR62 Bölgesi ekim ayı TÜFE değişim oranlarına da yer verildi. Açıklamaya göre, Mersin ve Adana’da TÜFE’de 2021 yılı ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,82, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 15,26, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,88 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 16,93 oranında artış gerçekleşti.

Kadın hırkasının fiyatı Mersin ve Adana’da yüzde 78,12 arttı

Türkiye genelinde TÜFE’de aylık olarak en yüksek artış gösteren ürün yüzde 48,26 değişim oranı ile kadın hırkası oldu. Mersin ve Adana’da da ekim ayının zam şampiyonu kadın hırkası olurken, bu artış oranı yüzde 78,12 oldu.

Öte yandan, Türkiye genelinde TÜFE’de aylık en fazla düşüş gösteren ürün yüzdü 34,68 değişim oranı ile limon olurken, Mersin ve Adana’da da aylık olarak en fazla düşüş gösteren ürün yüzde 29,94 ile yine limon oldu.