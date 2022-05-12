Mersin ve Adana, göreli yoksullukta birinci, gelir eşitsizliğinde üçüncü sırada

MERSİN (İHA) – Mersin ve Adana, TÜİK 2021 sonuçlarına göre, göreli yoksulluğun en fazla arttığı bölgeler arasında yüzde 14,4 ile birinci sırada yer aldı. Mersin ve Adana, gelir eşitsizliğinin en yüksek olduğu bölgeler sıralamasında ise 7,2 oranı ile üçüncü oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adana Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2021 sonuçları değerlendirildi. Değerlendirmede, Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2021 yılı sonuçlarına ilişkin gelir bilgilerinin, bir önceki takvim yılı olan 2020 yılının referans alındığı; gelir hesaplamalarında, haneleri karşılaştırılabilir hale getirmek için hanehalkının büyüklüğü ve kompozisyonu dikkate alınarak elde edilen eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirinin kullanıldığı ifade edildi.

Mersin ve Adana’da yıllık ortalama gelir 30 bin 227 TL oldu

Açıklamada, Mersin ve Adana’dan oluşan TR62 Bölgesinin verilerine de yer verildi. Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye’de yıllık ortalama eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri 2021 yılında 37 bin 400 TL olarak gerçekleşti. Mersin ve Adana’da ise 2020’de 29 bin 567 TL olan ortalama eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri, 2021 yılında 30 bin 227’ye yükseldi. İki kent, bu oranla ortalama geliri düşük iller arasında yer aldı.

Mersin ve Adana, göreli yoksulluk oranında yüzde 14,4 ile birinci sırada

Son yapılan araştırma sonuçlarına göre, toplumun gelirden en fazla pay alan yüzde 20’sinin elde ettiği gelirin en az pay alan yüzde 20’sinin elde ettiği gelire oranı şeklinde hesaplanan P80/P20 oranı Türkiye’de 7,6 oldu. Mersin ve Adana’da ise bu oran 2020 yılında 7,0 iken 2021 yılında 7,2 olarak gerçekleşti.

Her İBBS 2. Düzey bölgesi için eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 50’si temelinde hesaplanan yoksulluk sınırı, 2021 yılında Türkiye’de 14 bin 34 TL oldu. Mersin ve Adana’da ise 2020 yılında 11 bin 49 TL olan yoksulluk sınırı, 2021’de 11 bin 382 TL’ye yükseldi. Bu yoksulluk sınırına göre, gelire dayalı göreli yoksulluk oranı 2021 yılında Türkiye’de yüzde 14,4 olurken, Mersin ve Adana’da, 2020’de yüzde 12,2, 2021’de yüzde 14,4 olarak gerçekleşti. Bu oranla iki kent göreli yoksullukta birinci sırada yer aldı.

Mersin ve Adana, gelir eşitliğinde üçüncü

P80/P20 oranı olarak hesaplanan gelir eşitsizliğinde Mersin ve Adana ilk üçte yer aldı. En yüksek gelire sahip yüzde 20’lik grubun gelirinin en düşük gelire sahip yüzde 20’lik grubun gelirine oranı şeklinde hesaplanan ve oran küçüldükçe azalan gelir eşitsizliği oranı, Türkiye’de 7,6 oldu. Gelir eşitsizliğinin en yüksek olduğu İBBS 2. Düzey bölgelerinde İstanbul 8,2 ile birinci sırada yer alırken, Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan’dan oluşan TRA2 Bölgesi 7,7 ile ikinci, Mersin ve Adana’nın oluşturduğu TR62 Bölgesi ise 7,2 ile üçüncü sırada yer aldı.