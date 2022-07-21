Mersin Valiliğinden sıcaklık ve orman yangını uyarısı

Konuyla ilgili Mersin Valiliğinden yapılan açıklamada, "Önümüzdeki bir haftalık süre zarfında hava sıcaklıklarının il genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, rüzgarın bugün itibariyle 40-60 km/saat olacağı tahmin edilmektedir. Bildirilen hava sıcaklıkları, nem ve rüzgar gibi meteorolojik verilere bakıldığında, ilimizde orman yangını riskinin en üst seviyeye çıktığı değerlendirilmektedir" denildi.

Açıklamada, orman yangınlarının önlenmesi ve mücadelede etkinliğin sağlanması amacıyla yayınlanan genelge emir gereği, 31 Ağustos 2022 tarihine kadar ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı ve alınacak tedbirlerin bildirildiği ifade edildi.

Açıklamada, orman yangınları konusunda belirlenen kurallara uyulması konusunda azami hassasiyet gösterilmesinin büyük önem arz ettiği vurgulandı.