Mersin Üniversitesinin yeni rektörü Prof.Dr. Erol Yaşar görevi devraldı

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Erol Yaşar görevine başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan karar ile MEÜ Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Erol Yaşar, düzenlenen devir teslim töreni ile yeni görevine başladı. Rektörlük devir teslim töreni Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Törende konuşan eski rektör Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, 27 yıllık meslek hayatı boyunca en çok heyecanlandığı anı yaşadığını, görevi süresinde aklındaki hemen her şeyi gerçekleştirdiğini düşündüğünü kaydetti.

Rektörlük Binişini giyerek kürsüye gelen Prof. Dr. Erol Yaşar ise "Üniversitelerin 2 bin 547 sayılı kanunda belirlenmiş 3 temel görevi vardır. Bunlar Yükseköğretim düzeyinde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmek, bilimsel araştırma faaliyetlerini sürdürmek ve toplumu doğru, objektif ve bilimsel bilgilerle aydınlatmaktır. Üniversiteler bu görevlerini asli unsurları olan akademik ve idari personeli ile yürütmektedir. Unutmayalım ki bugün gurur duyduğumuz, ülkemizde ve tüm dünyada gerçekleştirdikleri başarılı işlerle adından söz ettiren gençlerimiz bu akademisyenler tarafından yetiştirilmektedir" dedi.

"Rektörlük görevimin sorumluluklarının farkındayım"

Günlük tartışma ve çekişmelerin dışına çıkarak eğitim-öğretim faaliyetleri ile bilimsel araştırma faaliyetlerini huzurlu ve takım ruhuyla yürütmelerini sağlamanın bir rektörün en önemli görevi olduğunu belirten Yaşar, "Rektörlük görevimin sorumluluklarının farkındayım ve bu sorumluluk bilinci ile kararlar alacağımdan hiçbirinizin şüphesi olmasın. Özellikle bir rektör olarak üniversite personelimizi ve öğrencilerimizi önemseyen, görevlendirme, atama ve yükseltmelerde ve özlük hakları konusunda hakkaniyet ve liyakat kuralları içerisinde işleyen, kolaylaştıran ve ötekileştirmeyen bir yönetim sistemi geliştirmek en büyük hedefim olacaktır" şeklinde konuştu.

Üniversitelerin evrensel kurumlar olduğuna değinen Yaşar, "Üniversiteyi dar bir alana hapsetmek, hem üniversiteye hem de bulunduğu şehre zarar vermektir. Bu nedenle üniversitemizi faydasız tartışmaların odağından çıkarıp bilimsel ve evrensel normlar çerçevesinde ülkemiz ve bütün insanlık için faydalı bilim üreten bir kurum haline getirmek hepimizin görevidir. Rektörlük görevimi icra edeceğim süre boyunca liyakati esas almayı, üreteni desteklemeyi, bilimde önceliği ilke edineceğim" diye konuştu.